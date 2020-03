Quatro novos casos em Portugal. Sobe para 25 número de infetados

O balanço da Direção de Saúde de sábado à noite em Portugal dava conta de 21 infetados. Um homem que contraiu o covid-19 em Itália era responsável, direta ou indiretamente, pelo contágio de dez pessoas. Siga aqui os acontecimentos deste dia.

Tem vindo a subir o número de pessoas infetadas em Portugal e já ultrapassa as duas dezenas. Um homem que contraiu covid-19 em Itália é responsável por mais dez pessoas infetadas, todas no norte. A ministra da Saúde, Marta Temido anunciou no sábado à notie que alguns dos casos confirmados estiveram em instituições de ensino, elevando o risco local de transmissão.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"A autoridade nacional e as autoridades regionais de saúde recomendaram tecnicamente o encerramento da Escola Básica e Secundária de Idães, em Felgueiras; na Universidade do Porto, a Faculdade de Farmácia e o Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, e o edifício do curso de História da Universidade do Minho", informou a governante, salientando estar em avaliação a necessidade de serem tomadas outras medidas.