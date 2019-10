Líder do Estado Islâmico terá sido morto em operação militar dos EUA na Síria

Segundo vários meios de comunicação, que citam altos responsáveis norte-americanos, Abu Bakr al-Baghdadi, líder do Estado Islâmico, de 48 anos, terá morrido numa operação militar dos EUA no nordeste da Síria.

A notícia foi avançada pela Newsweek e logo depois por jornais como o New York Times e o Washington Post. Segundo a CNN, estão em andamento testes para confirmar formalmente a morte do líder do grupo extremista islâmico, responsável por vários ataques fatais a nível internacional. Uma outra fonte citada pela ABC indicou que al-Baghdadi se suicidou, ao detonar um colete de explosivos. Várias fontes confirmam a existência de uma operação especial na Síria com objetivo de liquidar alguns líderes do Estado Islâmico.

Já a Reuters afirma que as suas "fontes na Síria" confirmam a morte de Abu Bakr al-Baghdadi e do seu guarda-costas, em Idlib, depois de o seu esconderijo ter sido descoberto pelos americanos.

O Observatório Sírio para os Direitos Humanos, um grupo de monitorização com sede no Reino Unido, afirma que tiros de helicóptero mataram nove pessoas perto de uma vila da província síria de Idlib, onde havia "grupos ligados ao Estado Islâmico".

Questionado pela agência de notícias France-Presse, o Pentágono recusou-se a comentar.

Entretanto, Donald Trump publicou uma mensagem enigmática na rede social Twitter: "Algo enorme acabou de acontecer!".

E pouco depois chegou a informação de que "o Presidente dos Estados Unidos fará um anúncio muito importante amanhã [hoje] às 9:00 (13:00 em Lisboa) da Casa Branca", disse o porta-voz do executivo norte-americano, Hogan Gidley, sem fornecer mais detalhes.

Não é a primeira vez que al-Baghdadi é dado como morto, pelo que alguns analistas têm visto estas notícias com reservas. A confirmar-se o desfecho da operação militar dos EUA, esta é a mais importante a visar um líder extremista desde a morte a 2 de maio de 2011 de Osama Bin Laden, líder da Al-Qaeda, às mãos das forças especiais norte-americanas, no Paquistão.

Esta operação ocorreu num momento de intensa atividade militar no norte da Síria. O regime sírio e o seu aliado russo aceleraram o envio de tropas para a fronteira sírio-turca, enquanto os norte-americanos anunciaram o reforço militar numa zona de petróleo mais a leste, sob controlo curdo.

Quem é Abu Bakr al-Baghdadi?

Abu Bakr al-Baghdadi, o líder do Estado Islâmico, é um dos homens mais procurados do mundo. Em outubro de 2011, os Estados Unidos designaram-no oficialmente como "terrorista" e ofereceram uma recompensa de 10 milhões de dólares (9 milhões de euros) por informações que pudessem levar à sua captura ou morte.

Bghadadi nasceu perto de Samarra, ao norte de Bagdad (no Iraque), em 1971, e o seu nome verdadeiro é Ibrahim Awad al-Badri. Pensa-se que, aquando da invasão liderada pelos EUA em 2003, ele era um clérigo numa mesquita. Algumas fontes dizem que ele era já um jihadista militante durante o governo de Saddam Hussein, outras sugerem que ele foi radicalizado durante os quatro anos que esteve em Camp Bucca, uma instalação americana no sul do Iraque onde muitos comandantes da Al-Qaeda estiveram detidos.

Em 2010, emergiu como líder da Al-Qaeda no Iraque, um dos grupos que se fundiram com o Estado Islâmico, e ganhou destaque durante a tentativa de fusão com a Frente al-Nusra, na Síria. De acordo com vários relatos, Baghdadi é um estratega bastante organizado e é implacável no campo de batalha

Em abril deste ano, o Estado Islâmico divulgou um vídeo de um homem dizendo ser Baghdadi, confirmando que ainda estava à frente do Estado Islâmico e que os ataque iriam continuar. Antes disso, a última vez que ele tinha sido visto publicamente tinha sido em 2014, quando proclamou, de Mossul, a criação de um "califado" em partes iguais da Síria e do Iraque. E a 16 de setembro, foi divulgada uma mensagem de voz de 30 minutos na qual Baghdadi dizia que os EUA e o seus representantes tinham sido derrotados no Iraque e no Afeganistão e que agora tinham sido "arrastados" para o Mali e Nigéria.