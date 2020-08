Líder da oposição russa já chegou num avião-ambulância a Berlim

O avião que transportou o opositor russo Alexei Navalny, que se encontra em coma após suspeita de envenenamento, aterrou ao início da manhã em Berlim, para ser tratado num hospital da capital alemã.

O porta-voz de Navalny e um representante da Organização Não Governamental (ONG) alemã que organizou o voo confirmou à agência noticiosa AP que o avião tinha aterrado.

"Navalny está em Berlim", disse Jaka Bizilj da organização "Cinema for Peace".

"O estado de Alexei Navalny é estável", afirmou Jaka Bizilj pouco depois de o opositor do presidente russo, Vladimir Putin, ter aterrado em Berlim.

Navalny, internado desde quinta-feira em Omsk, na Sibéria, tinha sido transportado em ambulância para o aeroporto da localidade, para ser transferido para a Alemanha.

Os jornalistas da AFP no local testemunharam a saída de uma ambulância do hospital e a chegada pouco depois ao aeroporto da cidade siberiana, escoltada por uma comitiva da polícia, que entrou depois na pista de aterragem.

Navalny, de 44 anos, está em coma e ligado a um ventilador, depois de se ter sentido mal durante um voo, suspeitando a sua equipa que possa ter sido vítima de envenenamento.

Os médicos do hospital de Omsk autorizaram na sexta-feira a transferência de Navalny para a Alemanha, para receber tratamento, a pedido da família, afirmando que o seu estado era "estável", depois de inicialmente se terem oposto.

A ONG alemã "Cinema for Peace" enviou um avião-ambulância, com uma equipa de médicos especializados no tratamento de doentes em coma, que aterrou na sexta-feira em Omsk.

O objetivo da ONG é transferir Navalny para o hospital universitário Charité, em Berlim, o que é aprovado pela família e colaboradores do opositor.

A mulher do opositor pediu na sexta-feira ao Presidente russo, Vladimir Putin, que autorizasse a transferência do marido para a Alemanha, e a equipa de Navalny recorreu ao Tribunal Europeu dos Direitos Humanos para tentar conseguir autorização para o seu transporte para Berlim.