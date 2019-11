Juncker: "Muitas mentiras foram ditas, incluindo por Boris Johnson"

Há 23 mil novos bolseiros neste ano, mais dois mil do que em 2018

Este ano letivo arranca com menos candidatos, mas com mais bolsas aceites. O número de candidaturas aceites tem vindo a aumentar, pelo menos desde 2015, o que demonstra o "enorme encargo" que o ensino superior representa nas famílias, diz o presidente do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas.