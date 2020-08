Julio e Waldramina têm 110 e 104 anos. E bateram o recorde do casamento mais longo

Foi num dia de fevereiro que Julio Mora fugiu de casa dos pais para casar com Waldramina Quinteros. Passaram-se 79 anos e os dois equatorianos, ele com 110 anos e ela com 104, continuam juntos. Viram agora do Guinness dos Recordes certificar o seu casamento como o mais longo do mundo.

Juntos, Julio e Waldramina têm portanto 215 anos. E agaora celebram um casamento que ambas as suas famílias desaprovavam.

Lúcidos e de boa saúde, o casal continua a imagem da felicidade. Mesmo se as suas famílias admitem que têm estado meio deprimidos por a pandemia os impedir de estar com os seus muitos familiares. E são mesmo muitos: quatro filhos vivos, 11 netos, 21 bisnetos e um trineto.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

© EPA/Jose Jacome

Julio Mora nasceu a 10 de março de 1910 e Waldramina Quinteros a 16 de outubro 1915 e casaram a 7 de fevereiro de 1941 na Iglesia de El Belén, a primeira construída pelos espanhóis em Quito, a capital do Equador. Foi ali que viveram e ambos deram aulas.

Cecilia, uma das filhas, explicou ao The Guardian que os pais sentem falta das "grandes reuniões familiaares" e têm "andado mais abatidos". Mas continuam com as suas atividades preferidas. Julio gosta de ver televisão e beber leite, enquanto Waldramina gosta de ler o jornal todas as manhãs e nunca deixa escapar uma sobremesa.

© EPA/Jose Jacome

Apesar de haver casamentos mais longos no mundo, o de Julio e Waldramina é o mais longo entre pessoas mais velhas. Bateram o recorde de Charlotte e John Henderson, um casal de Austin, no Texas, que, juntos têm 212 anos e 52 dias.