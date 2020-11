Juan Carlos é alvo de nova investigação judicial em Espanha

Corinna Larsen: Afastamento do rei Juan Carlos foi um "golpe" combinado pela família com Mariano Rajoy

O rei emérito da Espanha, Juan Carlos, é alvo de uma nova investigação judicial que pretende averiguar se usou cartões de crédito, de fundos estrangeiros, informaram, esta quarta-feira, fontes judiciais.

Esta investigação judicial junta-se a outras que tem na mira Juan Carlos, o rei emérito que se exilou nos Emirados Árabes Unidos em agosto passado quando a justiça espanhola e a suíça analisavam as suas contas bancárias.

A Procuradoria anticorrupção abriu este processo no final de 2019, mas só agora foi conhecido. Segundo fontes judiciais, a investigação está centrada em contas bancárias no nome de um empresário mexicano e de um oficial do Exército da Força Aérea espanhola.

O objetivo é conhecer a origem desse dinheiro e saber se Juan Carlos fez uso de cartões de crédito, com fundos provenientes do estrangeiro, confirmaram fontes judiciais, após a publicação de um artigo no jornal digital Eldiario.es.

A Procuradoria enviou cartas rogatórias para vários países para determinar se as quantidades depositadas nessas contas sediadas em Espanha foram ocultadas da agência tributária espanhola, explicaram as fontes, sem especificar os países para onde enviaram os pedidos.

Caso sejam comprovados estes movimentos, estes podem constituir um crime de lavagem de dinheiro, pelo qual o rei emérito poderá ser responsabilizado, já que ocorreram após sua abdicação em junho de 2014, quando perdeu a imunidade como chefe de Estado.

O Tribunal Supremo confirmou que a Procuradoria Anticorrupção já tinha iniciado uma investigação preliminar sobre Juan Carlos I, sem dar mais detalhes.

A justiça espanhola já está a investigar o rei emérito por possível corrupção numa alegada cobrança de comissões vinculadas à atribuição a empresas espanholas de um contrato para construir uma linha ferroviária de alta velocidade na Arábia Saudita em 2011.

Segundo o jornal suíço La Tribune de Genève, o monarca recebeu, numa conta suíça em 2008, uma transferência de 100 milhões de dólares, proveniente da monarquia saudita.

A Casa Real anunciou a 3 de agosto que o ex-chefe de Estado deixou o país para "facilitar o exercício" das funções para seu filho e atual rei, Felipe VI.

Juan Carlos, cuja imagem pública foi manchada por vários escândalos nos últimos anos, anunciou por intermédio de seu advogado que continua à disposição da Justiça.