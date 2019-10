Jovem português brutalmente agredido em Inglaterra

Imagem retirada do Twitter do jornal Eastbourne Herald

Um jovem português foi brutalmente agredido, na terça-feira, por volta das 17.30, por um grupo de 15 pessoas, na cidade de Eastbourne, no sul do Reino Unido. Segundo o Diário de Notícias da Madeira, o madeirense, que sofreu o ataque quando ia às compras com a namorada, ainda se encontrava em coma na sexta-feira, permanecendo internado no Royal Sussex County Hospital, em Brighton.

"Ele desesperadamente gritou para a noiva fugir e pedir ajuda", disse um amigo do casal ao jornal madeirense. De acordo com a mesma fonte, o homem, natural da freguesia do Curral das Freiras (Câmara de Lobos), tem 32 anos, mas o jornal local que lançou a notícia, o Eastbourne Herald, adianta que tem 25.

O madeirense, que sofreu ferimentos graves na cabeça, corre risco de vida. Na sequência da ocorrência, um detetive solicitou informação sobre o caso a quem tenha presenciado a agressão.

"Este foi um ataque violento em plena luz do dia num momento em que havia muitas pessoas por perto. Queremos ouvir alguém que possa ter testemunhado o incidente ou qualquer evento que o anteceda. Nós temos vários suspeitos que estão sendo procurados, mas eu exortaria qualquer pessoa com informações, por mais incidentais que possam parecer, a entrar em contacto o mais breve possível", afirmou Neil Bates.