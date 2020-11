Jornalista morto a tiro no México quando se preparava para entrar em direto

Jornalista morto a tiro no México

Um jornalista de um jornal digital da região central do México foi morto a tiro esta segunda-feira enquanto apurava a descoberta de restos humanos no violento estado de Guanajuato e se preparava para entrar em direto, informaram as organizações Repórteres Sem Fronteiras e Comité para a Proteção de Jornalistas (CPJ).

Israel Vázquez, do El Salmantino, da cidade de Salamanca, é o sétimo jornalista morto no México este ano, segundo uma contagem da AFP. As autoridades estaduais não responderam aos pedidos da agência para confirmar a morte.

"O CPJ lamenta a morte de Israel Vázquez Rangel... O terceiro repórter morto no México em menos de um mês", escreveu o CPJ no Twitter.

Por sua vez, a Repórteres Sem Fronteiras (RSF) condenou os factos e pediu às autoridades mexicanas que assegurem as necessárias medidas de segurança para a família de Vázquez e para os seus colegas.

"Em menos de um mês, três jornalistas foram mortos, 17 neste mandato de seis anos, sete jornalistas mortos este ano, é uma situação lamentável porque as condições de violência no México, especialmente para jornalistas, continuam", disse à AFP Balbina Flores, representante da RSF no México.

De acordo com a direção do jornal, o ataque ocorreu às 7.30 locais, quando o repórter foi surpreendido por dois homens que o balearam e fugiram num carro.

Vázquez, que escrevia sobre temáticas policiais, foi socorrido por funcionários da Cruz Vermelha e levado a um hospital onde viria a morrer horas depois.

"Condenamos veementemente o ataque cobarde e atroz contra o nosso querido companheiro Israel Vázquez, que foi atacado enquanto realizava o seu honroso trabalho jornalístico", disse a redação do El Salmantino em nota.

O México é considerado um dos países mais perigosos para a prática do jornalismo, com mais de cem jornalistas mortos desde 2000.

Mais de 90% desses crimes permanecem impunes, segundo a RSF e o Artigo 19, outra organização dedicada à defesa de jornalistas.

A 30 de outubro, Arturo Alba Valdivia, repórter do grupo Multimedios, foi morto a tiro no estado de Chihuahua.

Em 2019, 10 jornalistas foram mortos no México, segundo a RSF.