Jornalista interrompida pelo filho quando estava em direto na televisão

Courtney Kube, jornalista correspondente da MSNBC, foi interrompida pelo filho de quatro anos quando estava em direto nos estúdios daquela estação de televisão norte-americana, em Washington, enquanto falava sobre o conflito entre a Turquia e a Síria.

O momento embaraçoso levou Kube, especialista em assuntos de segurança dos Estados Unidos e do Pentágono, a pedir desculpa com um sorriso. "Desculpem, o meu filho está aqui, em direto na televisão", disse ao mesmo tempo que tentava tirar o filho do alcance das câmaras.

"As últimas notícias na Síria não estavam alinhadas com o fim das aulas do pré-escolar, por isso os meus filhos gémeos estavam comigo", explicou mais tarde Courtney Kube.

Esta não é a primeira vez que uma criança entra na emissão em direto numa estação de televisão, pois em março de 2017, quando a BBC fazia uma ligação em direto à casa de Robert Kelly, professor na Universidade de Pusan, na Coreia do Sul, para falar sobre a expulsão do presidente sul-coreano Park Geun-hye, os seus dois filhos crianças entraram no escritório enquanto falava em direto, vendo-se depois a mulher de Kelly ir buscá-los.