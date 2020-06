Joe Biden encontra-se com família de George Floyd antes do funeral

No sábado, George Floyd já foi homenageado em Raeford, na Carolina do Norte, perto do local onde nasceu.

O ex-vice-presidente e atual candidato democrata à Casa Branca, Joe Biden, vai reunir-se com a família de George Floyd, o afro-americano que morreu às mãos da polícia em Minneapolis, antes do funeral, que se realiza esta terça-feira, em Houston.

Esta segunda-feira, milhares são esperados durante durante as cerimónias fúnebres, com o corpo a ficar durante seis horas em câmara ardente, entre o meio-dia e as 18.00 locais (das 18.00 à meia-noite em Lisboa) na igreja The Fountain of Praise.

No sábado, centenas de pessoas passaram pela câmara ardente em Raeford, na Carolina do Norte, perto do local onde nasceu. Floyd cresceu contudo em Houston, no Texas.

Floyd, que tinha 46 anos, morreu depois de um polícia o ter algemado e colocado o joelho em cima do seu pescoço durante quase nove minutos. A sua morte desencadeou protestos em todo o mundo contra o racismo nas forças policiais.

Biden vai estar com a família e preparar uma mensagem vídeo para o funeral, mas não estará presente na cerimónia, que decorre na terça-feira. Floyd será sepultado ao lado da mãe.

O democrata tem repetido nos últimos dias as intervenções sobre o racismo e a violência policial, criticando abertamente o presidente nesta matéria. As intervenções de Donald Trump, que ameaçou na semana passada enviar o exército para as ruas, têm sido alvo de críticas até dentro do Partido Republicano.

"Donald Trump é a pior pessoa possível para nos liderar neste momento", escreveu Biden no Twitter.

Esta segunda-feira, o agente responsável pela morte de Floyd será também ouvido em tribunal.