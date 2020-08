Jardim zoológico vai dar marijuana aos elefantes para combater o stress

O Jardim Zoológico de Varsóvia, na Polónia, anunciou nesta quarta-feira que vai começar a dar marijuana medicinal aos seus elefantes como parte de um projeto-piloto inovador para testar como a droga reduz os níveis de stress.

A canábis medicinal tem sido usada em todo o mundo para tratar cães e cavalos, mas "esta é provavelmente a primeira iniciativa para elefantes", disse à AFP Agnieszka Czujkowska, a veterinária responsável pelo projeto.

Os três elefantes africanos do jardim zoológico vão receber doses líquidas de alta concentração do relaxante canabinoide CBD através dos seus troncos.

O veterinário disse que o CBD não causa euforia nem efeitos colaterais prejudiciais ao fígado e aos rins.

"É uma tentativa de encontrar uma nova alternativa natural aos métodos existentes de combate ao stress, especialmente os medicamentos farmacêuticos", disse Czujkowska à AFP.

O projeto, disse a veterinária, chega num momento oportuno, já que os elefantes do jardim zoológico tiveram recentemente que lidar com a morte da sua fêmea alfa.

O jardim zoológico monitoriza o stress dos elefantes ao verificar os seus níveis hormonais e através de observação comportamental.

Czujkowska disse que levará cerca de dois anos antes que a sua equipa tenha resultados conclusivos.

Se for bem-sucedida, a iniciativa poderá ser testada com outros animais que vivem em cativeiro. "Ao contrário do que alguns poderiam imaginar, os elefantes não vão fumar em cachimbos nem vão receber enormes barris" ajustados ao seu tamanho, disse Czujkowska, bem-disposta.

As doses iniciais serão comparáveis ​​às administradas em cavalos: um frasco com uma dúzia de gotas de óleo de CBD, duas ou três vezes ao dia.

"A Fryderyka fêmea já teve a oportunidade de experimentar e não disse não", comentou Czujkowska.

A caça furtiva dizimou a população mundial de elefantes, que caiu em África de vários milhões na viragem do século XIX para cerca de 400 mil atualmente.