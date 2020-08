Itália recupera as janelas anticontágio da altura da peste

400 anos depois de Florença e 27 outras cidades da Toscana terem utilizado as buchette del vino [janelas do vinho] durante a altura da peste para evitar contacto físico e consequente contágio entre comprador e vendedor, estas janelas estão a ser reaproveitadas com o mesmo propósito, agora devido à covid-19.

Bares e lojas estão a utilizar as famosas janelas para servir bebidas, cafés, salgados, gelados e até livros, tornando-se simultaneamente uma necessidade e também uma moda.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Ao longo dos séculos, muitas foram eliminadas ou tapadas, mas agora podem ser encontradas às dezenas nos centros históricos da Toscana. Restam exatamente 180 em Florença - 150 no centro histórico - e há pelo menos outras cem em várias cidades da região, como Siena, Pisa, Pistoya, Cortona, Montepulciano ou San Gimignano. E outras continuam a ser recuperadas.

As janelas do vinho localizavam-se normalmente perto das portas dos antigos palácios nobres, a meia altura, para vender o vinho, evitando o risco de o comprador e vendedor serem infetados com a pandemia de peste bubónica que se espalhou por Itália entre 1629 e 1633.

Estima-se que, no norte da Itália, entre 1630 e 1631, 1,1 milhões de pessoas morreram da peste - a população total era de cerca de quatro milhões. Para evitar o contágio, era colocada nas janelas uma garrafa, de pedra, e os empregados de famílias ricas ou aristocráticas enchiam-na de vinho.

O cliente entregava o dinheiro numa palete de cobre, que era imediatamente esterilizada com vinagre para evitar infeções. O cliente também podia comprar vinho engarrafado. Todas as janelas têm cerca de 30 centímetros de altura porque era a medida ideal para colocar as garrafas ou jarros de vinho que se usavam naquela época.

Para dar a conhecer estas relíquias do passado, como testemunho de uma época e de um costume muito particular que foi esquecido ao longo do tempo, nasceu em 2015 a associação cultural Buchette del vino.

"Janelas anticontágio." É assim que a a associação, de Florença, agora as chama. A história da buchetta é contada no relatório do contágio em Florença entre 1630 e 1633, escrito pelo académico florentino Francesco Rondinelli, e onde é narrada a história da epidemia que atingiu toda a Europa naquela altura.

Esta tradição pertence apenas à Toscana e não é encontrada em nenhum outro lugar em Itália ou no mundo, tornando-se mais popular nos anos da peste. As janelas, porém, foram criadas um século antes.

Cosimo I de Medici (Florença, 1519 - Florença, 1574) decretou que os nobres de Florença e da Toscana poderiam vender o vinho que produziam nos seus palácios, sem pagar impostos ou a intermediários. Foi uma decisão de Cosimo para conquistar os nobres e tê-los ao seu lado, mas a medida também beneficiou o cidadão comum, pois qualquer pessoa poderia comprar o vinho mais barato, sem pagar impostos. Assim, quem quisesse beber um vinho Antinori ou Frescobaldi - famílias ainda hoje produtoras de vinhos conhecidos - dirigia-se aos respetivos palácios.

Estas janelas também eram utilizadas para fins de caridade, pois era costume deixar-se comida ou um jarro de vinho para os mais necessitados.

Hoje, numa altura em que a Toscana e todo o mundo vivem tempos difíceis devido à pandemia de covid-19, esta solução foi recuperada, fazendo renascer uma tradição antiga.