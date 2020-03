Itália encerra todas as atividades não essenciais. Lombardia endurece medidas

O primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, afirmou este sábado, numa conferência de imprensa transmitida em direto na rede social Facebook, que esta é uma "decisão difícil", mas "necessária", para "enfrentar a fase mais aguda" desta pandemia, que já fez de Itália o país com o maior número de mortos no mundo.

O Governo decidiu encerrar todas as "atividades de produção, em todo o território, que não sejam estritamente necessárias, cruciais e essenciais para garantir bens e serviços essenciais", referiu.

A região italiana da Lombardia, a mais afetada pela pandemia da covid-19, também vai endurecer as medidas restritivas para conter o surto, decretando a proibição de fazer desporto e multas até 5000 euros para reuniões em lugares públicos.O decreto entra em vigor este domingo e vigora até 15 de abril, explicou a região do Norte de Itália na sua página da Internet.

O documento suspende as atividades artesanais, de escritórios e empresas, bem como os mercados semanais, com exceção dos serviços essenciais, urgentes ou de utilidade pública, impede a utilização de máquinas de venda automática e interrompe as obras em curso, exceto as hospitalares e rodoviárias.

Todas as unidades de alojamento serão igualmente encerradas e os clientes deverão abandoná-las nas primeiras 72 horas após o decreto entrar em vigor, ficando de fora apenas os alojamentos relacionados com a gestão de emergências.

A região aconselha também a população a manter um metro de distância em todos os momentos, como em transportes públicos, supermercados, farmácias e hospitais, recomendando que se facilitem medidores de temperatura corporal.

Itália é o país do mundo com maior número de vítimas mortais, com 4 825 mortos (mais 793 do que na sexta-feira) em 53 578 casos (mais 6 557, um recorde em 24 horas). Segundo as autoridades italianas, 6062 dos infetados já estão curados.

A China, onde a epidemia surgiu no final de dezembro, conta com um total de 81 008 casos, tendo sido registados 3255 mortes.