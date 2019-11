Israel. Gantz quer formar "amplo Governo" com apoio de deputados de Netanyahu

Mesmo antes das destruições recentes, é do conhecimento geral que essa joia maior da cultura europeia, Veneza, será uma das primeiras vítimas da subida imparável do nível médio do mar (NMM), mercê das alterações climáticas. Para evitar as habituais manobras de diversão, que atiram tudo para cima de uma certa desorganização e escassa transparência do sistema político italiano (para não usar o termo corrupção em terra alheia), vale a pena citar um estudo de junho deste ano publicado pela Academia das Ciências dos EUA (J. L. Bamber et alia), em que se atualizam as projeções de subida do NMM para dois metros até 2100 e 7,5 metros até 2200, no cenário provável de um aumento da temperatura média na zona dos 5º C.