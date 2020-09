Islândia. Há cinco meses com 10 mortes, mas com número de casos a aumentar

Europeus do Sul gostam mais de máscaras do que os nórdicos

Desde 22 de abril que a Islândia não regista uma única morte relacionada com a covid-19. Há cinco meses que o número de vítimas mortais se mantém inalterado. Mas se as autoridades da ilha pensavam que tinham vencido a pandemia, as sirenes de alarme voltaram a tocar a partir de agosto. De tal maneira que o país que teve dias e dias sem novos casos de infeções desde 24 de abril até julho, foi obrigado a tomar medidas mais restritivas. Ao mesmo tempo que outros países, como o Reino Unido e a Suíça, também passaram a olhar para a Islândia de outra maneira e a retiraram do "corredor seguro".

A pandemia parecia estancada muito em parte devido a um eficiente sistema de rastreio e testagem. Os números eram muito animadores e levaram os islandeses de volta à rua, com bares e esplanadas cheias de gente que anda com a cara destapada, sem máscara. O apelo aos turistas fez-se ouvir e as fronteiras abriram a 15 de junho.

Em agosto começou a aumentar o número de novas infeções, mas foi a semana passada que a situação piorou - no dia 19 de setembro houve 77 casos. Esta sexta-feira as autoridades divulgaram mais 49 novos casos, o que totaliza 2561 pessoas infetadas desde o início da pandemia.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

As autoridades islandesas já identificaram entretanto um surto de cerca de 100 casos de covid-19 - terá tido origem em dois turistas franceses que se recusaram a isolar-se.

Segundo epidemiologista chefe do país, Þórólfur Guðnason, os dois franceses chegaram à Islândia em meados de agosto tendo sido colocados em isolamento depois do teste terresultado positivo. "Tenho informações de que era difícil fazê-los seguir as instruções. Não posso dizer mais nada", afirmou.

O epidemiologista adiantou que os dois eram portadores de uma "estirpe francesa"de covid-19 que já foi contraída em cerca por 100 pessoas que frequentaram dois dos estabelecimentos entretanto rastreados: o pub irlandês e o restaurante Brewdog, ambos em Reykjavík, a capital da ilha, que tem cerca de 365 mil habitantes.

Teste duplo para turistas

Apesar de um número absoluto de infeções que parece baixo, a Islândia deixou esta semana de estar nos corredores de viagem do Reino Unido, juntamente com a Dinamarca, Islândia, Curaçao e Eslováquia - os passageiros provenientes deste país têm de cumprir uma quarentena de 14 dias à chegada.

Sendo um destino turístico muito procurado pelas suas paisagens ímpares, perante o aumento de casos, a Islândia decidiu reforçar as medidas de segurança, recuando na abertura que entretanto tinha operado para atrair os visitantes afastados pela pandemia. Uma das regras impostas pelas autoridades islandesas é a obrigação dos turistas fazerem um teste duplo à covid-19.

Halldor KOLBEINS/AFP © Paisagens são um atrativo turístico do país. Na foto, a residência oficial do Presidente da Islândia.

Desde 19 de agosto, que todos os turistas que chegam à ilha fazem um primeiro teste. Enquanto o resultado não chega, têm de estar isolados cinco ou seis dias. Quem se recusar a esta testagem dupla terá obrigatoriamente de fazer um período de isolamento de 14 dias.

Quem paga os dois testes? A primeira análise custa 99 euros e sai do bolso dos visitantes, mas a segunda já é paga pelas autoridades do país.

Os visitantes são ainda chamados a preencher um documento, onde, por exemplo, assumem a sua disponibilidade para respeitar as regras do país no combate ao novo coronavírus. Por outro lado, são aconselhados a descarregar a aplicação local - a versão islandesa do StayAway Covid - a que já aderiu 40% da população da ilha do Atlãntico Norte.

Vulcões e Guerra dos Tronos, um chamariz turístico

O turismo é um setor fundamental para a Islândia - começou a ter maior importância desde o início da década passada, apesar do interesse dos estrangeiros se ter revelado no início do milénio. Conscientes dessa relevância económica, os responsáveis nacionais pela crise pandémica aceitaram fazer uma campanha, vestidos de roupão, a apelar ao turismo interno agora que a pandemia afastou os estrangeiros e fez rombos na economia do país.

O número de turistas ultrapassa os dois milhões/ano. São várias as atrações que têm chamado os visitantes à ilha, desde logo devido às erupções vulcânicas na região de Eyjafjallajökull em 2010. Quem não se lembra da história do vulcão que obrigou a uma forte paralisação dos aviões na Europa devido à quantidade de cinzas que expeliu?

Mas houve mais, como o facto de o país ter sido de cenário para sucessos mundiais como a série Game of Thrones e do filme The Secret Life of Walter Mitty, com Ben Stiller. E não se pode ignorar as fortes campanhas que as autoridades islandesas fizeram para divulgar as paisagens fantásticas da ilha vulcânica.

Estes nórdicos não são para usar máscara

A Islândia, a par de outros países nórdicos como a Suécia, Dinamarca, Noruega, Finlândia, assim como os seus mais de 25 milhões de habitantes, têm ignorado a máscara como forma de combater a pandemia.

De acordo com uma investigação recente do instituto Yougov, apenas entre 5% e 10% dos entrevistados nos países nórdicos disseram usar esta proteção em locais públicos, uma proporção que permanece estável desde o início da crise, em março.

Quando pensava que tinha "enganado" o vírus, a Islândia, a par de vários países à escala global, volta a sofrer o aumento de casos. Em todo o mundo, há registo de mais de 32 milhões de pessoas infetadas e cerca de 989 mil mortes.