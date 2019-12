Irmã de George Michael encontrada morta em casa no dia de Natal

Uma personagem da extraordinária série da HBO Watchmen queixa-se de um invento que criou: uns comprimidos que permitiam recuperar memórias para que não se caísse nos mesmos erros. O problema é que, em vez disso, as pessoas reviviam sobretudo os acontecimentos traumáticos. No fundo, episódios negativos marcantes preenchiam as suas memórias e, por consequência, as suas vidas.