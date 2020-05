Interpol detém 101 pessoas e apreende 19 mil peças de arte roubadas

Foi uma vasta operação da Interpol que possibilitou a recuperação de mais de 19 mil objetos de arte roubados. Entre os bens recuperados encontram-se moedas antigas, peças arqueológicas, objetos de cerâmica e armas de coleção.

"Alguns dos objetos tinham sido pilhados nos países atingidos por guerras, outros foram roubados em museus e locais de investigação arqueológica", refere um comunicado da organização de cooperação policial internacional com sede em Lyon, França, acrescentando que no âmbito das operações foram detidas 101 pessoas.

Utensílios e materiais utilizados pelos traficantes, como detetores de metais foram igualmente apreendidos.

Das buscas que originaram a abertura de 300 inquéritos judiciais destacam-se duas operações simultâneas que começaram no outono de 2019: a operação Athena II, dirigida pela Organização Mundial das Alfândegas (OMD, na sigla em francês) e a Interpol; e a operação Pandora IV, coordenada pela Europol e pela Guardia Civil espanhola em vários pontos da Europa.

