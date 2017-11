Pub

O Parlamento deve iniciar ainda hoje o processo de destituição de Mugabe

A maior parte dos membros do governo do Zimbabué boicotaram hoje a reunião do Conselho de Ministros convocada pelo presidente, Robert Mugabe, pressionado para se demitir, refere o jornal estatal The Herald.

"Os ministros não respeitaram a convocatória, perturbando a realização do conselho", refere a edição online do jornal de Harare.

O jornal indica também que o Parlamento deve iniciar ainda hoje o processo de destituição de Mugabe, no poder desde 1980.

Robert Mugabe, 93 anos, está retido na residência particular em Harare pelos militares desde a semana passada.

