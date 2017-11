Pub

Milhares de pessoas assistiram à cerimónia, num estádio

Emmerson Mnangagwa tomou hoje posse como presidente provisório do Zimbabué, em substituição de Robert Mugabe que apresentou a demissão na sequência de um golpe de Estado militar.

Mangagwa, 72 anos, ex-vice-presidente e líder da ZANU-PF (partido no poder) desde o passado domingo, prestou juramento perante milhares de pessoas reunidas num estádio de Harare.

"Eu, Emmerson Dambudzo Mnangagwa, juro que enquanto presidente da República do Zimbabué serei leal à República do Zimbabué e vou obedecer, apoiar e defender a Constituição e as leis do Zimbabué", declarou o novo chefe de Estado.

Robert Mugabe, 93 anos, não esteve presente na cerimónia de tomada de posse.

O jornal de Harare The Herald noticia hoje que Mnangagwa garantiu total segurança e bem-estar ao antigo chefe de Estado, que se manteve no poder desde 1980.

Mugabe apresentou a demissão na terça-feira depois do golpe de Estado de 14 de novembro, evitando o processo de destituição parlamentar iniciado pelos deputados da ZANU-PF.