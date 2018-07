'Youtuber' humilhou sem-abrigo para ter visualizações. Arrisca ir preso

Um jovem youtuber espanhol que deu bolachas Oreo recheadas com pasta de dentes a um sem-abrigo arrisca dois anos de prisão. O ministério público espanhol acusa Kanghua Ren de crime contra a integridade física e moral e pretende que o jovem pague uma indemnização de 30 mil euros por danos morais, segundo o jornal El País, que teve acesso ao processo.

Ren, de 20 anos, gravou a partida em vídeo, partilhou no YouTube, onde tem mais de um milhão de fãs, e teve milhares de visitas, conseguindo um lucro de 2 180 euros, segundo o jornal. O canal do jovem, que na plataforma se identifica como ReSet, tem vídeos de jogos, mas também algumas partidas.

O alvo da partida em causa foi um imigrante romeno de 52 anos, que vive na rua perto da casa do jovem, em Barcelona, e o caso remonta a janeiro do ano passado. No vídeo, o jovem tira o recheio das bolachas, substitui por pasta de dentes e vai até à porta de um supermercado onde dá as bolachas ao sem-abrigo, juntamente com 20 euros.

O vídeo gerou polémica e acabou por motivar a intervenção da câmara de Barcelona. Kanghua Ren tentou limpar a sua imagem, apagando o vídeo e fazendo um novo, em que passava duas noites na rua. Mas, segundo o processo, aquela não foi a primeira vez em que pregou partidas "contra pessoas indefesas e vulneráveis": no ano anterior terá tentado dar excrementos dos seus gatos a a crianças a idosos.

O caso em Espanha remete para outro escândalo do YouTube que envolveu um dos mais famosos vloggers da plataforma, Logan Paul. O norte-americano foi orbigado a desculpa aos fãs por ter divulgado imagens de um cadáver na floresta japonesa Aokigahara, conhecida pelo alto número de suicídios.