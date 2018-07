Xi Jinping visita África de 20 a 27 de julho

O presidente Xi Jinping inicia no próximo 20 de julho uma deslocação ao continente africano, em que visitará o Senegal, o Ruanda e a África do Sul, onde participa, entre 25 e 27, na cimeira dos BRICS, organização que agrupa as cinco maiores economias emergentes: África do Sul, Brasil, China, Índia e Rússia.

A visita do dirigente chinês àqueles três países africanos, naquela que é a sua terceira deslocação ao continente, está a ser vista como uma oportunidade para reforçar as relações comerciais e económicas sino-africanas.

