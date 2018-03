Pub

Discurso nacionalista do presidente chinês deixa avisos a quem atente contra a unidade do país

O presidente chinês Xi Jinping usou o discurso de encerramento da sessão da 13.ª Assembleia Nacional Popular para deixar uma forte advertência ao separatismo, porque o povo chinês está unido na sua crença de que "cada centímetro da sua grande pátria absolutamente não pode e absolutamente não será separada da China".

"Face ao desígnio nacional, e ao curso da História, todas as ações ou manobras que visem dividir a pátria estão condenadas ao fracasso e serão condenadas pelo povo e punidas pela História", disse o homem que, graças à emenda constitucional aprovada há dias, pode ser presidente vitalício.

"Manter a soberania nacional, a integridade territorial e a completa unificação da pátria é a aspiração comum de todos os chineses", disse ainda, em alusão a Hong Kong, a Taiwan e à província de Xinjiang, que tem um movimento separatista de inspiração islâmica.

Sobre o regime que vigora em Taiwan, ou República da China, que Pequim considera ser parte do seu território, Xi disse que o continente chinês continuará a persistir na "unificação pacífica" com a ilha Formosa. Os 23 milhões de habitantes da Formosa são favoráveis ao atual statu quo de autogoverno.



Ao discurso nacionalista do presidente seguiu-se o do primeiro-ministro Li Keqiang, de abertura da economia ao mundo e sobre o papel do país no comércio global. Em contraste com as declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, Li afirmou que não interessa uma guerra comercial entre as duas potências e que se dee atuar de forma racional e não emocional.

A sessão da Assembleia Nacional Popular elegeu os titulares dos órgãos do Estado, incluindo Wang Qishan, principal aliado de Xi, nomeado vice-presidente. Liu He, um dos principais assessores de Xi Jinping, foi também escolhido para vice-primeiro-ministro, encarregado da economia e finanças do país.

Foram ainda escolhidos 11 novos ministros e aprovada a criação da Comissão Nacional de Supervisão, que acumula poderes comparados aos do executivo, legislativo ou judicial, e estende a campanha anticorrupção em curso na China a toda a função pública.