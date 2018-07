William tem apenas 11 anos mas já tirou um curso superior

Ainda lhe faltam uns bons anos para poder votar ou conduzir. Mas pode tirar um curso superior. Com apenas 11 anos, William Maillis formou-se em Artes pela universidade de St Petersburg, na Florida.

"Estou totalmente fascinado pelo William e pelo trabalho que ele tem feito. Ele é extremamente brilhante, muito aberto e cooperativo", disse Tonjua Williams, a reitora da universidade de São Petersburgo.

Os pais de William consideram que o rapaz foi sempre precoce: com dois anos já fazia contas simples de matemática, aos três aprendeu o alfabeto em seis línguas e aos quatro começou a aprender álgebra.

Com apenas nove anos terminou o ensino secundário na Escola Secundária de Penn-Trafford, perto de Pittsburgh, no estado da Pensilvânia, e em 2016 inscreveu-se na Universidade de St Petersburg, tendo recebido o diploma no último sábado.

"Todos têm um dom de Deus. Eu fui abençoado pelo dom do conhecimento de ciência e história", contou o jovem à CNN.

William quer continuar a estudar. Pretende tirar um doutoramento em astrofísica e provar a existência de Deus através da ciência. Começa as aulas em agosto na Universidade do Sul da Florida e espera concluir o curso com 18 anos, a idade com que muitos jovens entram para o ensino superior.