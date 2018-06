Pub

Presidente israelita enviou mensagem a Mahmoud Abbas através do príncipe britânico

Ao segundo dia da visita a Israel, o príncipe William passeou ao longo de uma avenida de Telavive com Netta Barzilai, vencedora do festival Eurovisão da canção. Mas não houve a "dança da galinha", movimento que acompanhou o tema Toy. Príncipe e cantora beberam um refrigerante enquanto a multidão aplaudia. "Adoramos William", gritava um grupo de turistas, ao que o visado respondeu com sorrisos.



William, segundo na linha de sucessão ao trono britânico, deslocou-se depois à Cisjordânia para se reunir com o presidente da Autoridade Palestiniana, Mahmoud Abbas, ao qual transmitiu uma "mensagem de paz" do presidente de Israel, Reuven Rivlin.

"Está na altura de se encontrar uma forma de se constuir confiança em conjunto. Estamos destinados a viver juntos. Todos os hierosolimitas [naturais de Jerusalém] sabem que podemos viver juntos e assim será", disse Rivlin a William no dia anterior.

Do encontro não saíram declarações oficiais. No entanto, antes da reunião, Hanan Ashrawi, dirigente da OLP, afirmou: "Esta visita é a primeira do género e representa uma oportunidade para melhorar as relações entre o príncipe William e o povo palestiniano em todos os níveis"

Na primeira visita oficial de um membro da família real britânica a Israel e aos territórios palestinianos, apesar de não se tratar de uma deslocação com objetivos políticos, William encontrou-se ainda com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu.

O governante israelita, ao contrário do membro da família real, surpreendeu ao tentar fazer a "dança da galinha" quando se encontrou com Netta Barzilai, em maio.

Os cinco dias de visita ao Médio Oriente começaram na Jordânia, onde William, de 36 anos, viveu durante quase três anos da sua infância.

O Reino Unido administrou a região entre as duas grandes guerras do século passado.