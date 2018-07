© Japan Meteorological Agency/Handout via REUTERS

O vulcão Io Yama, de 1.300 metros de altura, situado no ponto meridional da maior ilha de Kyushu, no sul do Japão, expeliu na quinta-feira nuvens de fumo e rocha, na sua primeira erupção desde 1768.

De acordo com a Agência Meteorológica do Japão, as erupções abrandaram na manhã de sexta-feira, mas estendeu-se a zona de exclusão devido à queda de cinzas e rochas vulcânicas.

O vulcão faz parte da cadeia montanhosa de Kirishima, na principal ilha de Kyushu, no sul do Japão, a cerca de 1.000 quilómetros de Tóquio.

O Japão situa-se no chamado Círculo de Fogo do Pacífico e tem 110 vulcões ativos.

Em janeiro, um elemento do exército morreu e outras 11 pessoas ficaram feridas, algumas em estado crítico, quando o vulcão Kusatsu-Shirane largou pedras em direção a esquiadores num resort no centro do Japão.

Dois meses depois, Shinmoedake, um vulcão situado na cordilheira de Kirishima, à semelhança de Io Yama, lançou fumo e cinzas a milhares de metros de altitude.