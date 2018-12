Falha no controlo aéreo suspendeu voos no aeroporto de Birmingham. Problema está resolvido

Ao final da tarde deste domingo, todos os voos no aeroporto de Birmingham, no Reino Unido, foram suspensos, devido a "uma falha elétrica no sistema de plano de voo", explicou a Eurocontrol, responsável pela gestão do tráfego aéreo, citada pelo jornal Independent . O problema foi, no entanto, resolvido, ao início da noite, informou o aeroporto.

A suspensão dos voos começou por volta das 18:00, uma situação que estava prevista durar até às 22:00, segundo a Eurocontrol.

Os passageiros foram aconselhados a verificar com as companhias aéreas as partidas e as chegadas dos voos. Registaram-se vários atrasos. O aeroporto de Birmingham pediu "desculpas pelo inconveniente" que causou aos passageiros.

De acordo com o Independent, dezenas de voos registaram atrasos na chegada a Birmingham ou foram desviados para outros aeroportos e nas partidas vários voos foram cancelados, nomeadamente com destino à Alemanha e Suíça.

Atualizado às 20:28.