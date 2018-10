Voo mais longo do mundo aterrou em Nova Iorque, depois de 18 horas sem escala

Pinhal de Leiria, um ano depois do fogo: técnicos denunciam que "está tudo por fazer"

O Observatório para o Pinhal do Rei reuniu apenas duas vezes, uma delas com a comissão científica, que hoje apresenta na Marinha Grande um programa de recuperação das matas nacionais do litoral. Um ano depois, a maioria acredita que "está tudo por fazer".