Voo cancelado devido à detenção de um homem suspeito de ter uma faca

O voo Paris - Barcelona da companhia Transavia qur devia sair do Aeroporto de Orly, na capital francesa, não chegou a partir devido à detenção de um homem suspeito de transportar uma faca de cerâmica.

De acordo com declarações de uma porta-voz dos Aeroportos de Paris (ADP) ao El País , um membro da família do detido ligou pouco antes da descolagem a avisar que o suspeito tinha a intenção de perpetrar um atentado. Mas as autoridades suspeitam que por trás do incidente também possa estar uma querela familiar.

Depois de retirar os passageiros da aeronave, a polícia fez uma busca minuciosa no interior, não encontrando nada de suspeito.

O voo foi adiado para esta sexta-feira e as demais operações a decorrer no Aeroporto de Orly não foram afetadas, segundo a ADP.

O suspeito não consta da lista de terroristas, mas tem um histórico de crimes de delito comum.