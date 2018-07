Voluntários enganam-se e voltam a inundar gruta onde estão as crianças

Um grupo de voluntários não registado enganou-se e em vez de retirar água da gruta, onde se encontram as crianças tailandesas, bombeou água para o seu interior. Um revés na luta contra o tempo para resgatar as 12 crianças e jovens de uma equipa de futebol e o seu treinador, de 25 anos.

O jornal Bangkok Post escreve que a informação foi avançada pelo comandante de operações Narongsak Osotthanakorn, dizendo que o grupo não estava registado para se juntar às operações. Como consequência, a água voltou a inundar uma parte da gruta Tham Luang, no norte da Tailândia.

"Eles podem acreditar que essa técnica é eficaz para drenar a água do solo, mas tudo o que não está no plano tem que ser discutido connosco", acrescentou, citado pelo mesmo jornal, o antigo governador do distrito de Chiang Rai. "Estamos preocupados com a chuva. Estamos a lutar contra a água. A água está a inundar a gruta, embora estejamos a bombear água dos seus canais."

Os principais esforços de resgate têm-se centrado na retirada da água dos canais do complexo da gruta. Só na manhã desta quinta-feira (horas locais, uma vez que na Tailândia são mais sete horas que em Lisboa), foi possível baixar o nível da água um centímetro por hora. O objetivo é retirar o máximo de água de dentro da gruta - há dois troços do percurso de quatro quilómetros até à saída da gruta que as crianças têm de fazer e que estão submersos - para que o grupo com idades entre os 11 e os 16 anos e o treinador possam sair o mais em segurança possível.

A opção de os resgatar recorrendo ao mergulho é principal aposta neste momento, dada a previsão de chuvas para os próximos dias, que podem voltar a inundar ainda mais a gruta. A equipa de juvenis está a ser treinada para mergulhar, mas como quase nenhum sabe nadar, esta operação torna-se ainda mais arriscada.

Entretanto esta quinta-feira as equipas de resgate procuram outra alternativa de retirada do grupo, fechado dentro da gruta há 13 dias. Cerca de 30 equipas procuram na montanha sob a qual está a gruta uma entrada que pudesse servir de recurso para o resgate, simulando o que aconteceu na operação com os mineiros chilenos, em 2010.