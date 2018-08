Um habitante do Havai regressou a casa, depois de ter sido forçado a sair na semana passada por causa da erupção do vulcão Kilauea, e descobriu que a lava estava nesse momento a chegar ao seu quintal.

Keith Brock tinha voltado a casa para recolher alguns pertences, depois de as autoridades terem autorizado o regresso temporário de alguns habitantes, para resgatar os animais de estimação e medicação.

Brock filmou as impressionantes imagens nos Leihani Estates, de onde foram retiradas cerca de duas mil pessoas.

A mais recente erupção do Kilauea, na maior ilha do Havai, já dura há semanas - o magma estava a acumular-se na principal cratera e também noutra a alguns quilómetros, no flanco leste. Nesta segunda cratera, do Pu'u 'O'o, o chão colapsou a 30 de abril e o magma subsidiu para reservatórios subterrâneos, descendo a encosta, e voltando a emergir nos Leihani Estates. Na semana passada a lava começou a jorrar de fissuras em áreas populadas, obrigando a evacuações.

O vulcão é um dos mais ativos do mundo e também um dos mais estudados. "Quando tudo isto acabar, e digerirmos as resmas e montanhas de dados de informação que estamos a recolher, saberemos muito mais sobre o Kilauea como sistema vulcânico", disse Christina Neal, a vulcanologista responsável pelo Hawaiian Volcano Observatory do Sergiço Geológico norte-americano, citada pela Reuters.

Uma coisa que os cientistas não têm ideia é de quando esta crise vai acabar.