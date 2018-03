Pub

As mulheres e crianças vítimas de violação e escravatura sexual pelo autoproclamado Estado Islâmico encontram-se "como cadáveres vivos" e com "carência de apoio", alertou uma enviada especial da ONU no Iraque.

Os sobreviventes libertados no início do ano estão confinados a campos, disse Pramila Patten numa conferência de imprensa, devido ao "estigma" de serem vítimas de violência sexual e estarem, por isso, ligados ao grupo terrorista.

As autoridades de Mossul já dão conta de orfanatos destinados apenas a estas crianças, muitas vezes abandonadas pelas próprias mães

Entre 9.000 e 11.000 civis morreram na batalha final para eliminar os extremistas do grupo autoproclamado Estado Islâmico (EI) de Mossul, a segunda maior cidade do Iraque, revela uma investigação da agência de notícias Associated Press (AP).