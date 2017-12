Pub

Homem conhecido como o "monstro de Villa Balnearia" tem 58 anos e abusava da filha desde que a menor tinha sete

Foi condenado a 12 anos de prisão o homem argentino de 58 anos que violou a filha repetidamente, durante décadas, desde que a menor tinha sete anos. Devido aos abusos sexuais, a jovem, hoje com cerca de 30 anos, engravidou oito vezes do próprio pai.

Segundo o El País, os abusos começaram quando a rapariga tinha apenas sete anos, mas agravaram-se aos 11, quando o pai expulsou a mãe e os irmãos de casa, em Villa Balnearia, nos arredores da localidade turística de Termas de Río Hondo. Desde essa altura, a vítima ficou sozinha com o pai, que a violava constantemente. Aos 14 anos, deu à luz o primeiro filho.

A justiça argentina provou, através de exames genéticos, que as oito crianças são filhas do agressor. Seis dos menores foram transferidos para uma casa de acolhimento temporariamente, mas hoje vivem todos com a mãe, em condições de extrema pobreza, relata o El País.

Só em janeiro de 2016 a mulher denunciou os abusos do pai, a um grupo de médicos da comunidade em que vivia. Daniel Bulacio, o agressor, foi batizado pela imprensa argentina como o "monstro de Villa Balnearia".