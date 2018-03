Pub

Testemunhas dizem que o homem de 35 anos morreu quando estava a ser perseguido pela polícia.

A morte de um vendedor de rua ilegal senegalês, no bairro de Lavapiés, em Madrid, desencadeou uma onda de protestos e de violência, com os amigos do falecido a queimarem caixotes do lixo e a polícia a responder com balas de borracha para dispersar os manifestantes.

Mamme Mbage, de 35 anos, morreu de paragem cardiorrespiratória, segundo as autoridades, pouco antes das 17.00. Mas de acordo com os amigos, a sua morte ocorreu quando estava a ser perseguido por agentes da polícia, que seguiam de mota.

A Polícia Municipal, segundo o El Mundo, garante que não houve qualquer perseguição e que os agentes encontraram o homem caído no chão, já em paragem cardíaca. "Fomos os primeiros a atendê-lo enquanto não chegavam os serviços de emergência, mas morreu", indicou um porta-voz da polícia a esse jornal.

No bairro de Lavapiés começaram entretanto a juntar-se vários amigos de Mbage, com a polícia a ter que chamar reforços de agentes antidistúrbios face às acusações de que as autoridades estavam a perseguir os vendedores ilegais desde a Porta do Sol. Os manifestantes, cerca de 200 pessoas, começaram entretanto a atirar pedras e outros objetos contra a polícia, assim como a construir barricadas. A ideia era impedir que o corpo do senagalês fosse retirado do local até estarem explicados os motivos da sua morte.

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.