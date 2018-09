Violação de menina de sete anos indigna a África do Sul

Uma menina de sete anos foi violada num restaurante sul-africano e o caso está a suscitar forte indignação. O suspeito é um homem de 20 anos, que seguiu a criança até à casa de banho das mulheres e depois a empurrou para a casa de banho dos homens, onde consumou o ato, segundo fontes policiais que foram esta quarta-feira citadas pelo site da BBC.

O indivíduo foi preso no local e na posse de drogas, diz a notícia do site da televisão britânica, que refere a existência de 110 violações de mulheres por dia na África do Sul segundo dados da organização Africa Check. O ano passado houve 39 828 violações.

"As crianças sul-africanas não estão a salvo em lado nenhum e é esse o sentimento de muitos dos que expressaram choque e raiva em relação à alegada violação da menina de sete anos num restaurante local da capital, Pretória, este sábado. Estava num restaurante de estilo familiar, estava a brincar sem grandes preocupações e, ainda assim, a violência foi ter com ela. O crime é um problema na África do Sul, mas nada perturba mais a Nação do que os crimes cometidos contra as crianças. Algo está estragado aqui", escreve Pumza Fihlani, na BBC News, em Joanesburgo.

Na notícia, a BBC cita outro caso, sucedido na terça-feira, em que uma rapariga acabada de dar à luz foi violada por um falso médico. A vítima tem 17 anos e tinha sido mãe há poucas horas num hospital do Cabo Ocidental quando se queixou de perda de sangue.

"Na terça-feira, um homem que se apresentou como médico, pediu para ver como ela estava depois do parto. Ela queixou-se de perda de sangue e ele disse que ia ver como ela estava. Ordenou-lhe que se despisse e violou-a", disse o capitão da polícia Dineo Koena, citado pela BBC.

Há oito anos, em Nova Deli, a violação em grupo de uma jovem estudante de fisioterapia num autocarro revoltou a Índia. Jyoti Singh Pandey tinha 23 anos. A 16 de dezembro de 2012 apanhou o autocarro com um amigo. Ela foi espancada e violada por seis homens que estavam no autocarro, entre os quais o próprio motorista. Transferida para um hospital em Singapura, 11 dias após a agressão, acabou por morrer dos ferimentos.

Os acusados foram condenados à morte, em março de 2014, exceto um deles que se suicidou na cadeia no ano anterior. O incidente provocou protestos gigantescos por toda a Índia, obrigou à alteração das leis, inspirou o documentário India's Daughter da BBC e o filme Anatomy of Violence do realizados canadiano de origem indiana Deepa Mehta.