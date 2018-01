Pub

O autocarro escolar despistou-se e caiu ao lado de uma casa

Vinte e uma crianças ficaram hoje feridas, seis com gravidade, na sequência de um acidente com um autocarro escolar na cidade de Eberbach, a leste de Mannheim, no sul da Alemanha, revelaram hoje as autoridades.

O porta-voz da polícia de Mannheim, Christoph Kunkel, disse que o autocarro escolar despistou-se e caiu ao lado de uma casa cerca das 07:00 locais, ferindo 21 crianças.

A mesma fonte adiantou que três helicópteros ajudaram a levar as crianças, incluindo seis com ferimentos graves, ao hospital.

Christoph Kunkel disse que as causas do acidente ainda estão por apurar, acrescentando que a polícia está a interrogar o motorista do autocarro.

O autocarro, segundo Kunkel, estava cheio no momento do acidente, mas a polícia desconhece o número exato de crianças a bordo.