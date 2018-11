Vinte e sete sobreviventes mostram cicatrizes de 72 anos de tiroteios nos EUA

A poucos dias das eleições intercalares nos EUA, a revista New Yorker recorda as vítimas dos tiroteios que marcaram o país nos últimos 72 anos, entre 1946 e 2018, e alerta para o facto de este tema ser constantemente deixado de fora das campanhas.

Em ano de eleições, um ex-aluno de uma escola em Parkland, na Florida, matou 17 colegas, mas, diz a revista norte-americana, existiram pelo menos outros 75 tiroteios em escolas, que quase não foram falados - "o que geralmente acontece quando as vítimas são pessoas de cor".

Só nos últimos 20 anos houve mais mortes em tiroteios em escolas do que ao longo de todo o século XX. Um dos primeiros ocorreu em 1940, mas o que teve mais destaque foi o 1999, em Columbine, quando dois estudantes entraram na escola e mataram 13 colegas.

Porque é que não estamos a falar disto o tempo todo, questiona a New Yorker. "No meio desta amnésia", a revista quis recordar os sobreviventes, contando as suas histórias e partilhando as suas marcas.

14 de fevereiro de 2018, em Parkland, na Florida: 17 mortos, 17 feridos

Anthony Borges é considerado um herói do tiroteio de 14 de fevereiro deste ano, no liceu Marjory Stoneman Douglas, em Parkland, na Florida. Com 20 colegas fechados dentro de uma sala, ficou a travar a porta para os proteger, tendo levado cinco tiros. Foi o último a deixar o hospital.

"Estive no hospital dois meses. Não estava entediado - a dor não me deixava distrair. Estava em todo o corpo, não apenas onde tinha sido baleado. Imagine que alguém o apunhalava com uma faca e não a tirava, apenas a empurrava", disse à publicação norte-americana.

O jovem contou que a fisioterapia está a ajudar na recuperação e que alguns exercícios são semelhantes aos que se fazem antes de um jogo de futebol. "Ainda assim, não sinto o pé esquerdo". Ficou mais magro e, quando se levanta, sente dificuldade em respirar. Só quer voltar a movimentar-se normalmente. "Não posso correr, e quero correr".

Anthony encontra-se, atualmente, num regime de homeschooling, não tendo a certeza quando poderá voltar à escola. "Não quero. Não me sinto seguro. Não falo sobre isso com ninguém - fico muito chateado. Não posso falar sobre isto com os meus amigos. Fiz o que tinha de fazer - é por isso que não gosto de ser chamado de herói. Quero que as pessoas se lembrem do que aconteceu como um milagre, de Deus".

18 de maio de 2018, em Santa Fé, no Texas: 10 mortos, pelo menos 10 feridos

Sarah Salazar foi baleada aos 16 anos por um colega, que carregava uma arma de calibre 38, na escola secundária de Santa Fé, nos EUA. "No primeiro dia no hospital, penso que houve três cirurgias", recordou. Ficou inconsciente durante vários dias. Acordou com o maxilar trancado, situação que se arrastou por quatro semanas. Foi sujeita depois a uma cirurgia de reconstituição do ombro. Ficou internada durante mais de um mês.

Quando chegou à escola, "não foi normal". Havia detetores de metais à porta, e a antiga sala de dança tinha sido transformada no centro de bem-estar. "O tiroteio mudará definitivamente a minha vida, por causa da possibilidade que existe de não ser capaz de levantar o meu braço. Terei de fazer as coisas de uma maneira diferente, se for esse o caso". Antes do tiroteio, Sarah queria ser anestesista.

No mesmo dia, Rome Schubert foi baleado no pescoço. "Alguém passou por mim a correr e perguntei rapidamente: De quem é esse sangue? E eles disseram: 'É teu, é teu. Tens um buraco de bala no pescoço'. Não podia acreditar, porque... Como é que estava a correr e a falar? Depois de algumas semanas, tudo voltou ao normal".

22 de fevereiro de 2012, em Chardon, Ohio: 3 mortos, 3 feridos

Nick Walczak foi atingido a tiro por um colega que usava uma pistola semiautomática de calibre 22, na escola secundária de Chardon, no estado norte-americano Ohio.

"Fui eleito Capitão da Loucura na escola, que é como o palhaço da turma. Estava muito barulhento e extrovertido. Acho que o TJ não gostou disso. O TJ estava calmo, e acho que foi por isso que apontou a arma para mim. Ele deve ter atirado em mim três vezes. E então perseguiu-me pelo corredor - e foi essa bala que me paralisou", recordou Nick.

Imagem retirada do Facebook de Nick Walczak © DR

Nick conhecia TJ desde a infância. Diz que o incomoda quando as pessoas falam em bullying, porque nunca tratou mal TJ. A última vez que tinha visto o colega tinha sido no verão, quando lhe ofereceu uma boleia, e ele recusou. No tiroteio, três pessoas morreram e outras duas ficaram feridas.

16 de abril de 2007, Blacksburg, Virgínia: 33 mortos e 23 feridos



Colin Goddard tinha 21 anos quando foi alvejado por um estudante armado com duas pistolas semiautomáticas, num massacre sangrento na Universidade Tecnológica de Virgínia, nos EUA.

"Havia 17 pessoas naquela sala comigo. Sou um dos sete que hoje estão vivos", afirmou. Como foi capaz de voltar a praticar desporto e recuperou a forma física, Colin acredita que isso o ajudou do ponto de vista psicológico. "No entanto, dez anos depois, estou a lidar com envenenamento por chumbo". E só descobriu o que se estava a passar porque a mãe lhe enviou um artigo sobre os níveis de chumbo em pessoas que sofreram tiros, convidando-o a fazer o teste.

Mais de dez anos após o tiroteio, ainda lhe retiram fragmentos de balas do corpo. "São imediatamente entregues à polícia como prova". Diz que não quer usá-los para fazer um colar, mas sente-os como seus. "Quero vê-los. Quero tocar-lhes".