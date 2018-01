Pub

Imagens estão a ser divulgadas na Internet. Autoridades não confirmam qual é o estabelecimento mas assumem investigação

Está a circular nas redes sociais um vídeo em que presidiários da Cadeia Pública de Porto Alegre, no Brasil, consomem cocaína dentro da prisão. São dezenas de pessoas que fazem fila para consumir a substância, espalhada em grandes quantidades numa mesa. Ao fundo, ouvem vários gritos de incentivo.

A Secretaria de Segurança Pública do estado do Rio Grande do Sul vai abrir uma investigação sobre o caso, mas não confirma em que estabelecimento prisional foram capturadas as imagens, diz o UOL.

Cezar Schirmer, secretário da Segurança Pública, diz que a conduta dos presos é inaceitável e provocadora. Pediu também à Polícia Civil que abra um inquérito para apurar o uso de drogas, mas também de telemóveis, na referida prisão que, com capacidade para 1905 pessoas, tinham em outubro de 2017 mais de 4800.