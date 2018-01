Pub

"Mais um dia normal em Sydney?", brincaram os agentes, que decidiram partilhar as imagens

Um canguru surpreendeu os automobilistas ao correr pela ponte de Sydney enquanto era perseguido por uma viatura da polícia australiana que o tentava capturar para o devolver à Natureza.

O animal, que não parecia nada assustado por estar a atravessar a Ponte da Baía de Sydney com agentes da autoridade no seu encalço, parou a meio da travessia e nessa altura um dos polícias saiu do carro, convicto de que o canguru se cansara e que se deixaria apanhar.

No entanto, o animal, que parecia estar a brincar com o polícia, começou a correr assim que o agente se aproximou.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

O vídeo da "fuga" do canguru acabou por se tornar viral e a polícia de Sidney, que conseguiu finalmente capturar o marsupial alguns quilómetros depois da ponte, informou que este se encontra bem de saúde e que será devolvido ao meio selvagem.