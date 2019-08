Vice de Bolsonaro associa tremores de Merkel a medo de Trump

O vice-presidente, general Hamilton Mourão (PRTB), relacionou os recentes episódios de tremores em público da chanceler alemã, Angela Merkel, de 65 anos, com um suposto medo que ela tem do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump - a quem se referiu como "nosso presidente".

Num almoço para empresários na cidade gaúcha de Santa Cruz do Sul (120 km a oeste de Porto Alegre), na terça-feira, dia 6, Mourão falou sobre política internacional e o que chama de desafios do mundo atual.

O general mostrou numa apresentação de PowerPoint a famosa foto da cimeira do G7 de 2018, que reuniu os líderes de algumas das principais potências do mundo. Na imagem, Merkel aparece de pé, com as mãos apoiadas numa mesa, em frente a Trump, que está sentado e de braços cruzados.

Na altura, a imagem foi entendida como um símbolo da atual relação entre os dois, com a alemã comportando-se como uma adulta que faz uma repreensão a ma criança teimosa (neste caso, Trump). Os tremores de Merkel só começaram a ser vistos em público cerca de um ano depois desta foto.

Porém, na palestra, Mourão fez uma interpretação oposta. Afirmou que os tremores seriam resultado do frente-a-frente com Trump.

A chanceler alemã, Angela Merkel, fala com o presidente americano, Donald Trump, num encontro do G7, no Canadá, em 2018 © Jesco Denzel/ Bundesregierung/Reuters

Com a foto projetada numa tela, o vice-presidente disse: "Esse é o retrato do concerto das nações, o retrato dos mais desenvolvidos. O nosso presidente, Donald Trump, dando uma encarada na Merkel".

"Acho que foi por isso que a Merkel começou a ter uns tremores de vez em quando. Observe aí a postura do japonês Abe, de braços cruzados, tipo assim 'isso não vai dar certo'. É o mundo. Os líderes estão aí, cada um buscando o seu objetivo e nós temos que entender e buscar os nossos."

A chanceler alemã teve três episódios públicos de tremores entre junho e julho de 2019, criando suspeitas sobre seu estado de saúde. A imprensa local chegou a especular se ela poderia ter alguma doença, como Parkinson, ou se os temores eram causados por stress.

Após muita especulação, a chanceler afirmou que tinha um problema de saúde que estava tratando e que isso não afetava sua capacidade de governar.

No mesmo dia, Mourão também cumpriu agenda em Porto Alegre, onde afirmou que o Brasil passa a adotar uma lista de venezuelanos ligados ao regime de Nicolás Maduro impedidos de entrar no país.

"Nós, aqui no Brasil, estamos cumprindo, a partir de agora, o que estava acordado na reunião do Grupo de Lima de janeiro. Que todos os países têm de ter uma lista daqueles elementos do regime que estão enquadrados em crimes contra a humanidade e também na corrupção e roubo dos recursos do povo venezuelano", disse Mourão.

"O Chile e a Argentina já tinham essa lista de gente que não poderia entrar lá. Mas, agora, finalmente conseguimos concretizar a nossa. E essa turma não vai poder sair da Venezuela para vir para cá para o Brasil gastar o dinheiro que roubaram do povo venezuelano."

A relação entre Brasília e Berlim tem passado por uma série de percalços desde que Bolsonaro foi eleito presidente, principalmente devido às críticas feitas por Merkel à política ambiental do brasileiro.

Na terça-feira, Bolsonaro voltou ao tema e ironizou sobre a chanceler alemã e o presidente francês, Emmanuel Macron. "Imagina o prazer que eu tive de conversar com Macron e Angela Merkel", afirmou ele durante evento em São Paulo.



Bolsonaro reuniu-se com os dois líderes europeus na cimeira do G20, em junho, no Japão. Na altura, Macron, disse que poderia recusar assinar o acordo entre União Europeia e o Mercosul se o governo brasileiro deixasse o Acordo de Paris, que traz uma série de medidas contra a mudança climática.

Já a chanceler alemã, na véspera do início da cimeira em Osaka, pediu para conversar com o presidente brasileiro sobre desmatamento, o que gerou forte reação de Bolsonaro e de membros do governo.

* Jornalista da Folha de São Paulo