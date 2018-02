Pub

Falta de manutenção no viaduto pode ter estado da origem do desabamento. Não há, para já, informação sobre vítimas

Parte de um viaduto em Brasília, capital do Brasil, desabou no início da tarde de hoje destruindo carros que estavam na zona.

Segundo dados preliminares divulgados pela Defesa Civil e da polícia local ainda não há informações sobre feridos. A Polícia Militar estará a fazer buscas com cães pisteiros para descartar eventuais vítimas.

Imagens em direto da rede de televisão brasileira GloboNews mostram que os bombeiros e policiais militares já cercam a área conhecida como 'Eixão', que liga o norte e o sul da cidade.

Nas redes sociais, foram partilhadas imagens e vídeos do local.

As causas do acidente ainda não foram divulgadas, mas a falta de manutenção do viaduto pode ter motivado o acidente, que será investigado pelas autoridades locais. Por baixo do viaduto, segundo a imprensa local, funcionam estabelecimentos comerciais e as mesas de pelo menos um dos restaurantes ficaram debaixo dos escombros.