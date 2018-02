Pub

A ventania que se fazia sentir no Ohio revelou o (que resta do) cabelo de Donald Trump

Vídeo captado pela Reuters na segunda-feira, no momento em que Donald Trump embarcava no Air Force One, está a fazer as delícias dos críticos do atual presidente norte-americano.

"Imagem de marca" do atual inquilino da Casa Branca, o cabelo de Donald Trump entrou definitivamente na campanha eleitoral para as presidenciais de 2016 quando o então candidato deixou que o apresentador Jimmy Fallon o despenteasse, frente às câmaras, no programa "Tonight Show". Um momento em que muitos observadores consideraram ter "humanizado" o nomeado republicano.