UE reclama libertação imediata de chefe de gabinete de Guaidó

No meu conto favorito dos Contos do Gin-Tonic, de Mário-Henrique Leiria o narrador chega à noite ao seu apartamento, abre a porta do living e: "Estavam lá três, sentados no divã. Verdes. Dos verdes nunca tinha visto (...) Não disse nada e fui até à cozinha, preparar uma sanduíche e uma bebida, com a sensação inconfortável de ter a noite estragada."