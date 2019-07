Venezuela recupera parcialmente energia após novo apagão

Poucos minutos antes da meia-noite (05:00 em Lisboa), a eletricidade começou a ser parcialmente restaurada em Caracas, assim como nos estados de Nueva Esparta, Bolívar, Táchira, Lara e Anzoátegui, informou o governo.

Para ajudar a restaurar a luz em todos os estados, o executivo decidiu suspender hoje as atividades escolares e laborais.

"Atenção! Para auxiliar no processo de reconexão do serviço elétrico nacional, as atividades laborais e escolares estão suspensas na terça-feira [hoje], 23 de julho", informou o ministro da Comunicação venezuelano, Jorge Rodríguez, na rede social Twitter.

"A menos que algo urgente o exija, recomendamos que fiquem em casa", acrescentou.

Milhões de venezuelanos estão sem eletricidade desde as 16:40 (21:40 de segunda-feira em Lisboa), num corte devido, segundo Rodríguez, a um "ataque eletromagnético" contra a principal central hidroelétrica do país, que afetou quase todas as regiões.

"Os primeiros dados da investigação (...) apontam para a existência de um ataque eletromagnético que procurou afetar o sistema de geração hidrelétrica de Guayana, o principal fornecedor deste serviço no país", indicou o ministro.

O presidente do parlamento e líder da oposição, Juan Guaidó, culpou o executivo pelo fracasso na gestão da eletricidade, área que é controlada pelos militares há uma década, quando os apagões começaram a ser frequentes.

"Tentaram esconder a tragédia com racionamento em todo o país, mas o fracasso é evidente: destruíram o sistema elétrico e não têm respostas", escreveu, no Twitter, Guaidó, autoproclamado e reconhecido como presidente interino da Venezuela por mais de 50 países.