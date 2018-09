OEA não descarta uma intervenção militar contra o governo de Maduro

Quem é Donald Trump? Esta é a perplexidade do momento, que desafia a generalidade dos analistas e afecta todo o mundo. Antes do meio do mandato, os estudos multiplicam-se, sem realmente responderem à questão. Não sabemos o que ele é, mas conseguimos já dizer bastante acerca daquilo que não é. Se isto não resolve o enigma, circunscreve a dificuldade.