Venezuela: Negociações entre Governo e oposição decorrem sob mediação da Noruega

As negociações entre o Governo do Presidente Nicolás Maduro e representantes do líder opositor Juan Guaidó decorreram hoje, pelo segundo dia consecutivo, nas proximidades de Oslo sob a mediação da Noruega.Tanto o Governo venezuelano como a oposição confirmaram o início das conversações e a disposição para avançar para um diálogo centrado em encontrar soluções para a crise política, económica e social que afeta da Venezuela.

Segundo o Presidente Nicolás Maduro, trata-se de "um diálogo entre o Governo revolucionário, as forças revolucionárias, com a oposição extremista (...) que pretende derrotar o Governo, submetida aos interesses do imperialismo norte-americano".

Durante um encontro com a direção política do Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV), o partido do Governo, em Caracas, na segunda-feira, Nicolás Maduro frisou ainda que o Governo venezuelano participa "de boa fé, para encontrar, com base na agenda integral acordada pelas partes, soluções democráticas, pacíficas, constitucionais, de convivência nacional para as contradições e o conflito venezuelano".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"Nós respeitamos as regras que foram estabelecidas (...) sobre estes processos de conversações e, por respeito, não vou informar nada mais do que está a acontecer lá [na Noruega], da batalha que estamos a ter lá pela paz do país. Espero que haja disciplina nas nossas filas, relativamente a informações sobre este tema", disse.

Por outro lado, o líder opositor Juan Guaidó insistiu hoje que a oposição continuará a procurar mecanismos para superar a crise, mas sublinhou que "não há acordo" e que qualquer conversação passa por "um governo de transição e eleições livres no país".

Segundo Nicolás Maduro uma delegação em representação do Governo venezuelano chegou segunda-feira a Oslo, Noruega, para negociar com a oposição.

Esta representação, disse, é composta pelo ministro de Comunicação e Informação venezuelano, Jorge Rodríguez, o governador do Estado de Miranda, Héctor Rodríguez e o ministro de Relações Exteriores, Jorge Arreaza.

Fontes opositoras dão conta que a representação de Juan Guaidó está presidida por Fernando Martínez Mottola e dela fazem parte o ex-deputado Gerardo Blyde, o segundo vice-presidente do parlamento Stalin González, o ex-reitor do Conselho Nacional Eleitoral, Vicetne Diaz.

Entretanto os Estados Unidos voltaram a insistir que a oposição deve negociar apenas as "condições" para uma mudança de Governo na Venezuela.

"Tomamos nota das conversações na Noruega. Como temos dito, reiteradamente, para os EUA o único que se pode negociar com Nicolás Maduro são as condições da sua saída", disse a porta-voz do Departamento de Estado, Morgan Ortagus, aos jornalistas.

Segundo Ortagus "os esforços anteriores de negociação fracassaram porque o regime os usou para dividir a oposição e ganhar tempo".

"Espero que as negociações em Oslo se concentrem na saída de (Nicolás) Maduro, como pré-condição para qualquer avanço", frisou.