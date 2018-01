Pub

Regime de Nicolás Maduro alega ingerência

O governo venezuelano declarou Jesús Silva Fernández, embaixador de Espanha em Caracas, persona non grata e decidiu expulsá-lo do país. Em comunicado, o regime de Nicolás Maduro justifica a medida devido às "contínuas agressões e repetidos atos de ingerência nos assuntos internos do nosso país, por parte do governo espanhol"

Na quarta-feira, o ministro dos Negócios Estrangeiros venezuelano, Jorge Arreaza, chamara o embaixador para consultas. Em Caracas o novo pacote de sanções da União Europeia foi recebido como uma medida "aplicada de maneira errática e unilateral" que teve mão do governo de Mariano Rajoy.

Relembra o comunicado a visita do chefe de governo espanhol a Washington, em setembro, a qual teve o objetivo de "receber instruções infames" de Donald Trump e, em conformidade, "assumir a liderança da conspiração na Europa, com o fito de concertar ataques à soberania e independência do povo venezuelano com os parceiros europeus, a troco de inconfessáveis benefícios políticos e económicos para proveito particular de uma parte cúpula que governa Espanha".

A União Europeia não reconhece a assembleia constituinte implantada pelo governo de Nicolás Maduro. Em novembro, as sanções aprovadas incluíam um embargo à venda de armas e à proibição de viagens e congelamento de bens de figuras do regime.