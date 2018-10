VEJA O VÍDEO: Avião da Ryanair balança de forma assustadora ao descolar

São momentos em que os passageiros a bordo devem ter passado por um grande susto. O avião da Ryanair que descolava do aeroporto de Birmingham, na Inglaterra, com destino a Málaga, em Espanha, balançou várias vezes quando foi atingido pelos ventos fortes da tempestade Ali. As rajadas atingiam os 160 kms/hora. A 'dança' da aeronave foi captada em vídeo, no dia 19 de setembro, e divulgada por um youtuber que se dedica a publicar vídeos de aviação.

Apesar do aparente perigo, o avião conseguiu descolar e seguir viagem.

Veja o video:

A Associação dos Pilotos de Aviação Britânica sossega as pessoas ao dizer que não houve nada de inseguro nesta descolagem e que o piloto procedeu corretamente "Embora pareça assustador, é algo para que os pilotos são treinados e não é motivo para alarme", considerou um porta-voz dos pilotos em declarações à comunicação social inglesa.