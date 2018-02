Um dos homens que é mais próximo de Rui Rio diz que o partido deve aceitar a estratégia delineada pelo líder de estabelecer diálogo com outros partidos, nomeadamente o PS. Elege os fundos europeus, a descentralização e as grandes obras públicas como temas passíveis de entendimento. Não equaciona um voto positivo do partido ao Orçamento do Estado para 2019. Garante que Rui Rio vai renovar o PSD, abri-lo à sociedade e que aceitará os críticos "construtivos". O que seria intolerável - diz em jeito de recado interno - "era se alguém estivesse no PSD e no seu íntimo desejasse a derrota do seu partido".

