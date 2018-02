Pub

Numa entrevista a uma revista alemã, irmão do Papa emérito tinha dito que "o maior medo é que a paralisia possa, a dada altura, atingir o seu coração".

O Vaticano desmentiu as declarações do irmão de Bento XVI que, numa entrevista à revista alemã Neue Post, afirmou que o Papa emérito sofria de uma doença paralisante do sistema nervoso.

"O maior medo é que a paralisia possa, a dada altura, atingir o seu coração. Então o fim pode ser rápido", terá dito Georg Ratzinger, um padre de 94 anos, quatro anos mais velho que o irmão, Joseph Ratzinger.

"As alegadas notícias de uma doença degenerativa paralisante são falsas. Em dois meses, Bento XVI vai fazer 91 anos e, como ele próprio disse, sente o peso dos seus anos, o que é normal para a idade", indicou o Vaticano numa nota divulgada no site Vatican News.

Bento XVI tornou-se, em 2013, o primeiro papa em seis séculos a abdicar. No início do mês, enviou uma carta ao jornal italiano Corriere della Sera a dizer que estava na última fase da vida "numa peregrinação a caminho de casa".

À revista Neue Post, Georg Ratzinger disse que o irmão ainda estava mentalmente apto, mas que se cansa facilmente e que precisa muitas vezes usar cadeira de rodas. O padre alemão disse que rezava todos os dias por uma "boa" morte para si e para o seu irmão.

Os dois falam diariamente ao telefone. "Desta forma, nenhum está sozinho", indicou. "Espero poder viajar mais uma vez para Roma para celebrar o 91.º aniversário do meu irmão a 16 de abril. Mas ainda falta muito tempo, quem sabe o que acontecerá até lá", terá dito Georg.

Bento XVI vive num antigo convento nos jardins do Vaticano desde que abdicou, após sete anos à frente dos destinos da Igreja Católica.