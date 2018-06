Pub

Primeiro balanço do ataque ao fim da noite

Um tiroteio na redação do jornal Capital Gazette, em Annapolis, capital de Maryland, fez esta quinta-feira pelo menos cinco mortos, segundo o chefe de polícia interino Bill Krampf. O atirador terá usado uma shotgun no ataque e já foi detido.

"Há cinco vítimas mortais que tenhamos conhecimento", disse aquele responsável em conferência de imprensa, referindo ainda outros "gravemente feridos".

O ataque ocorreu em Maryland, na redação do jornal Capital-Gazette. Rapidamente surgiram tweets de jornalistas a relatar o tiroteio.

Um dos jornalistas da Gazette publicou vários tweets sobre o tiroteio. Conta os momentos de terror que viveu e adianta que pode haver mortos.

Phil Davis escreveu que um atirador "atravessou a porta de vidro do escritório e abriu fogo contra vários funcionários".

"Não posso dizer muito mais e não quero declarar ninguém morto, mas está mau", disse, acrescentando:

"Não há nada mais aterrorizante do que ouvir várias pessoas a ser baleadas enquanto estamos escondidos debaixo da nossa mesa e depois ouvir o atirador recarregar a arma".

O próprio Capital Gazette fez a cobertura do ataque às suas instalações, tanto no seu site (atualmente indisponível para leitores europeus por causa das novas normas de proteção de dados) como pelas redes sociais.

Jimmy DeButts, editor da Capital Gazette, usou o Twitter para afirmar que estava "arrasado e de coração partido" e explicar por que é que ele e os colegas fazem os trabalhos que fazem.

"Devastado e de coração partido. Eu não estou em posição de falar, apenas repórteres @capgaznews e editores dão tudo o que têm todos os dias. Não há 40 horas semanais, não há grandes pagamentos - apenas uma paixão por contar as histórias da nossa comunidade ", escreveu.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, reagiu ao incidente pelo Twitter, dizendo que os seus "pensamentos e orações" estavam com as famílias das vítimas:

Segundo a CNN, que contactou Lisa Clough, diretora de relações públicas do Centro Médico da Universidade de Maryland, um dos feridos foi levado para lá após o tiroteio em Annapolis. No entanto, nenhuma informação sobre a condição do paciente foi adiantada.

O número de vítimas só será confirmado pela polícia depois de estar confirmado que o edifício do jornal está em segurança.

A polícia informou que um dos atiradores já tinha sido detido, mas que procuravam outros suspeitos no edifício. O capitão Russell Davies disse à NBC News que a polícia tinha recebido o aviso do ataque através de um telefonema recebido às 14h34 (hora local).

O tenente Ryan Frashure disse à CNN que "estavam a fazer tudo o que podiam para salvar as pessoas e minimizar as baixas".

Sem falar em número de vítimas, Frashure confirmou que o tiroteio ocorreu na morada 888 Bestgate Road, e pede precaução a quem estiver na área, indicando que a investigação continua.

"Há muitas coisas secundárias que temos de investigar também. Se há outros atiradores, pode haver mais do que um, se há bombas. Há uma quantidade de coisas que temos de verificar."

O governador de Maryland, Larry Hogan, publicou no Twitter ter ficado "absolutamente arrasado ao saber da tragédia em Annapolis", tendo pedido para as pessoas se manterem afastadas da cena do tiroteio.

Notícia atualizada às 22:15

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.